Вучич: Белград никогда не отречется от дружбы с Москвой

БЕЛГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Сербия никогда не отречется от дружбы с Россией и Китаем. Об этом в субботу заявил президент страны Александар Вучич в своем обращении к нации на празднике в честь 13-летия правящей Сербской прогрессивной партии.

"Сербия находится на европейском пути, это для нас важно, но Сербия все это время сохраняла своих друзей. Мы никогда не поворачивались спиной к нашим друзьям. Ни когда им было тяжело, ни когда нам было тяжело выдержать давление", - отметил президент.

"Поэтому сегодня Сербия может получить самую низкую цену на газ в Европе, поэтому Сербия сегодня может рассчитывать в вопросе Косова и Метохии на дружескую поддержку многих стран. Сербия, несмотря на все давление, не отречется от своей дружбы с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой. Могу вам сказать, что и они не отрекутся от дружбы с нами", - заявил Вучич.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе. Сербии неоднократно давали понять, что европейская интеграция возможна лишь при выполнении двух условий: речь идет о признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией. В последние годы со стороны Запада также все чаще слышатся упреки в адрес Сербии за ее активное сотрудничество с Китаем.