СМИ: в трех городах Турции прошли немногочисленные протесты после обвала лиры

АНКАРА, 27 ноября. /ТАСС/. Немногочисленные протесты прошли в субботу в Анкаре, Стамбуле и Измире в связи с падением курса турецкой валюты, сообщает издание Sozdzhu.

По его данным, сотрудники сил безопасности препятствовали проведению митингов, в результате были задержаны несколько человек. Газета также не приводит число присутствовавших на прошедших протестах, однако публикуемые в социальных сетях видеоролики свидетельствуют о том, что они были немногочисленными.

Между тем в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган обвинил внешние силы в ослаблении турецкой лиры.

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений ее стоимости за последние годы. В январе за доллар давали около 7,3 лиры. Торги вторника начинались с курса 11,38 лиры за доллар, а утром в среду валюта Турции подешевела до 13,15 лиры за доллар. При этом на пике волатильности во вторник курс опускался до уровня 13,5 лиры за доллар. В четверг национальная валюта стабилизировалась на отметке 12 лир за доллар.