Жители Швейцарии решат судьбу ковид-сертификатов на референдуме

ЖЕНЕВА, 28 ноября. /ТАСС/. Референдум, инициированный противниками ковид-сертификатов, пройдет в воскресенье в Швейцарии. Гражданам предложено одобрить или отвергнуть поправки к закону о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в соответствии с которыми в стране с 13 сентября действует санитарно-пропускной режим с QR-кодами для посещения ресторанов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, крупных культурных и спортивных мероприятий.

Швейцария - первая в мире страна, где вопрос о таких сертификатах вынесен на всенародное голосование. Речь идет о поправках к закону "О мерах по противодействию пандемии", которые вступили в силу 19 марта 2021 года. Инициаторами референдума выступили три гражданских комитета и движения, которые возникли во время пандемии и не имеют определенной партийной принадлежности. В мартовском законодательстве, давшем правительству право вводить ковид-пропуска, они усматривают покушение на индивидуальные свободы, косвенное принуждение к вакцинации. Также они предупреждают о дискриминации невакцинированных, угрозе для социального мира в Швейцарии, опасности электронной слежки за гражданами посредством механизма выявления контактов больных людей со здоровыми.

Страсти в швейцарском обществе особенно накалились после 13 сентября, когда пропускной режим начал действовать в его нынешнем виде: чтобы посетить, например, ресторан или фитнес-центр, требуется предъявить один из трех документов с QR-кодом - сертификат о полной вакцинации от коронавируса, справку о перенесенном заболевании или свидетельство о ПЦР-тестировании, подтверждающем отсутствие заражения. В Швейцарии признаются только вакцины, одобренные в Евросоюзе (российские препараты в их число не входят).

Противники пропусков и в целом санитарных ограничений провели в последние месяцы серию манифестаций в разных городах, вызвавших большой общественный резонанс. Не обошлось без столкновений со стражами порядка. В частности, во время акций протеста в Берне 16 и 23 сентября полиция применяла резиновые пули и водометы.

Сторонников немало

Против поправок выступает правоконсервативная Швейцарская народная партия, являющаяся крупнейшей в стране. Противоположной точки зрения, однако, придерживаются правительство и большинство членов парламента: они считают, что эти поправки необходимы для усиления борьбы с пандемией. По их мнению, ковид-сертификаты дают возможность проводить мероприятия с участием большого числа людей и облегчают зарубежные поездки. Согласно опросу общественного мнения, проведенному в начале ноября медиагруппой Tamedia, в поддержку нынешней системы пропусков высказываются 68% граждан, причем поддержка в целом тем сильнее, чем выше возраст респондентов.

Закон "О мерах по противодействию пандемии" был принят в 2019 году. Нынешний референдум - вторая попытка его оспорить путем всенародного голосования, что является уникальным событием в истории Швейцарии. Во время первого референдума в июне 2021 года закон получил поддержку 60,2% граждан. Однако в центре политических баталий тогда были не поправки, позволившие ввести сертификаты, а прописанная в законе финансовая поддержка бизнеса, учреждений культуры, спортивных организаций и СМИ в связи с пандемией.

Две инициативы

На референдум вынесены также две народные законодательные инициативы: "За достойную работу в сфере патронажного ухода" и "О назначении судей Федерального суда на основе принципа жеребьевки". Первая из этих инициатив направлена на улучшение положения медперсонала среднего и младшего звена, в том числе путем повышения зарплаты, предоставления дополнительных полномочий и расширения возможностей для профессионального роста. Эти меры должны повысить привлекательность профессии медсестер и решить проблему текучести и нехватки кадров.

Согласно второй инициативе, предлагается назначать судей Федерального суда Швейцарии на основе жеребьевки. Благодаря этому данный суд, по мнению сторонников предложения, не будет зависеть от партийных интересов. Сейчас федеральных судей избирает парламент в зависимости от численности парламентских фракций. Согласно результатам проведенного в этом месяце опроса общественного мнения Tamedia, инициатива по медперсоналу будет поддержана, а инициатива по судьям не получит достаточной поддержки граждан.