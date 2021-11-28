Президент Киргизии проголосовал на парламентских выборах

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров принял участие в воскресенье на проходящих в воскресенье в республике выборах депутатов национального парламента. Об этом с места события сообщил корреспондент ТАСС.

Глава государства проголосовал на избирательном участке №1053, который расположен на границе со столицей в селе Чон-Арык.

В день выборов в Киргизии и за ее пределами 28 ноября будут с 8 утра до 20:00 (05:00-17:00 мск) открыты почти 2,5 тыс. избирательных участков. В том числе 59 за пределами страны, включая 21 в России.

За ходом голосования в Киргизии, в которой в списки избирателей внесены почти 3,7 млн человек, следят 736 международных наблюдателей, включая российских. Самыми многочисленными по составу миссиями являются представители структур СНГ и ОБСЕ.

Выборы проходят по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе сейчас претендуют 21 политическая партия и 287 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В общей сложности в списки кандидатов в депутаты включены около 1,3 тыс. человек.

После проведения в республике конституционной реформы полномочия депутатов были существенно сокращены и они лишились права формирования состава и структуры правительства. Связи с чем после завершения нынешних выборов кабинет министров не будет автоматически отправлен в отставку.

"Призываю всех принять активное участие в сегодняшнем голосовании", - обращаясь к избирателям сказал президент Киргизии во время голосования.