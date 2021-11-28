В Киргизии задержали подозреваемых в попытке организации госпереворота

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Трое кандидатов в депутаты Киргизии, которых спецслужбы подозревают в подготовке к насильственному захвату власти, задержаны. Об этом в воскресенье сообщил секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов.

"Сообщения о том, что они задержаны, соответствуют действительности, сейчас проводится следствие по этому факту", - сообщил Иманкулов.

Секретарь Совбеза также подчеркнул, что "к ответственности должны быть привлечены" и те, кто "подбивал" кандидатов к деструктивным действиям. "Я не думаю, что эти молодые сами додумались, наверное за ними стоит организатор, идеологически кто-то наверное подковывал и задача сейчас выявить этих людей, вывести их на чистую воду", - подчеркнул Иманкулов.

В пятницу старший следователь по особо важным делам Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Дамир Суваналиев на заседании ЦИК сообщил, что три кандидата из списка "Партии зеленых" фигурируют в уголовном деле по статье о приготовлении к насильственному захвату власти. Он отметил, что подозреваемые на данный момент не задержаны, и попросил ЦИК разрешить привлечь их к уголовной ответственности. Центризбирком удовлетворил эту просьбу.

Ранее в пятницу в ГКНБ сообщили, что спецслужбой совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране. По данным комитета, группа лиц планировала организацию провокаций и дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти. По версии следствия, в руководство этой группы входят депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники.

В воскресенье в Киргизии проходят парламентские выборы. Участки открылись в 08:00 (05:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (17:00 мск). Депутаты будут избраны по смешанной системе: 54 - по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендуют 1,3 тыс. человек.

Парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.