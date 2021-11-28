В ЦИК Киргизии за предвыборный период поступило 196 жалоб

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Центризбирком Киргизии получил 196 жалоб о возможных нарушениях за предшествующий дню голосования на парламентских выборах период. Об этом сообщил в воскресенье член ЦИК Кайрат Маматов.

"По общим заявлениям, поступившим в ЦИК на 28 ноября в 8:00 (05:00 мск), всего получено 196 жалоб и обращений", - сообщил Маматов.

Как он отметил, "по этим фактам было вынесено четыре предупреждения, наложено 14 штрафов на сумму 105 тыс. сомов (около $1,5 тыс.)".

По его словам, на момент открытия участков были зафиксированы несколько фактов сбоя работы электронных избирательных урн, но это "в основном связано с человеческим фактором, некорректным использованием устройств". Как подчеркнул член ЦИК, в настоящее время "все участки функционируют в полном объеме".

В воскресенье в Киргизии проходят парламентские выборы. Участки открылись в 08:00 (05:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (17:00 мск). Депутаты будут избраны по смешанной системе: 54 - по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендуют 1,3 тыс. человек.

Парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.