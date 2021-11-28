Глава МИД Венгрии назвал большим лицемерием декларируемые изменения в политике миграции ЕС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Глава венгерского дипведомства Петер Сийярто назвал большим лицемерием декларируемые в публичном пространстве заявления об изменениях в миграционной политике Евросоюза.

"Вы знаете, все это большое лицемерие", - сказал он в интервью телеканалу RT, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам министра, когда дело доходит до "невероятно ответственных заявлений по ситуации в Афганистане" или в Средиземноморье, "возможно, есть какие-то общие вещи, которые, как кажется, звучат иначе по сравнению с тем, что говорилось с 2015 года, но суть европейской миграционной политики, к сожалению, остается неизменной".

"Если вы посмотрите на документы и заявления новой правительственной коалиции Германии, вы увидите, что все это в высшей степени про миграцию", - добавил он.

Сийярто выразил убежденность, что вопросы миграции - неотъемлемая часть суверенитета. "Когда вы можете решить, кому разрешить въехать на территорию страны. И это ваше суверенное право решать, с кем вы готовы жить вместе, а с кем нет", - резюмировал он.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, предпринимают попытки попасть на территорию Польши. 16 ноября мигранты, требующие открыть им проход для дальнейшего движения в Германию, начали забрасывать польских силовиков камнями и палками, в ответ на это те применили слезоточивый газ, с помощью водомета мигрантов оттеснили от ограждения, которым перекрыта дорога через погранпереход. Позже порядка 2 тыс. человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для их временного пребывания. При этом, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, на территории республики находятся от 2 тыс. до 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере.