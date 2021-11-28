Глава МИД Венгрии заявил, что никто в Европе не хочет конфликта между Россией и НАТО

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ни одна из западноевропейских стран не хотела бы открытого противостояния между Россией и НАТО, Запад сделает все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RT.

"Я думаю, и это мое личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы такого рода конфликт был создан. Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают все возможное, чтобы избежать конфликта. Я вполне в этом уверен", - сказал он.

Глава венгерского дипведомства указал, что Венгрия как член Североатлантического альянса имеет ряд обязательств, которые должна выполнять. И в то же время он отметил, что Будапешт всегда будет делать "все возможное, чтобы избежать и предупредить любой такого рода конфликт между Россией и НАТО". "Мы живем здесь, в Центральной Европе, мы знаем, как это ощущается, когда конфликт между Россией, Советским Союзом [в свое время], Востоком и Западом [назревает]".