Польский премьер надеется, что ФРГ сменит курс в отношении "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что следующее правительство ФРГ займет более критическую позицию по отношению к "Северному потоку - 2". Об этом он заявил в интервью, выдержки из которого опубликовало в воскресенье агентство DPA .

Моравецкий полагает, что новому германскому правительству следует "сделать все, чтобы "Северный поток - 2" не стал инструментом в арсенале" России. "Это в том числе инструмент для манипуляции ценами на энергетику", - считает премьер Польши.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу".

Нынешнее правительство ФРГ, которое как ожидается, сложит с себя полномочия уже в декабре, поддерживало газопровод. В новый кабмин войдут "зеленые", которые известны своей критикой в адрес проекта. При этом в новом коалиционном соглашении "Северный поток - 2" вообще не упоминается. Там речь идет лишь о том, что все энергетические проекты должны соответствовать европейскому праву.

Строительство Nord Stream 2 полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. метров в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Для запуска газопровода нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.