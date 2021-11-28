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Земан назначил премьер-министром Чехии либерала Петра Фиалу

Земан назначил премьер-министром Чехии либерала Петра Фиалу - трансляция.

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Земан, МилошЧехия
МВД Киргизии сообщило о поступлении меньшего количества сообщений о нарушениях на выборах
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