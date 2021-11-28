Алиев заявил, что Россия играет важную роль в нормализации отношений между Ереваном и Баку

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия играет очень важную роль для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, Баку позитивно оценивает действия Москвы. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы очень позитивно оцениваем в Азербайджане (роль России для нормализации отношений с Арменией - прим. ТАСС), и об этом я сегодня сказал во время встречи. Россия играет очень важную роль для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. И то совместное заявление, которое было принято, как раз об этом и говорит: о разблокировании транспортных путей, о шагах в деле подготовки работы комиссии по делимитации - это все те темы, которые Азербайджан неоднократно выдвигал, и Россия всегда поддерживала", - ответил он в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" на вопрос журналиста Павла Зарубина.

В пятницу в Сочи состоялись трехчасовые переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по итогам которых стороны приняли совместное заявление. Также глава российского государства провел отдельные встречи с лидерами двух республик.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года лидеры Азербайджана, России и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворце. 11 января лидеры трех стран договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.