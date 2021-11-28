Глава Литвы считает военную интеграцию Белоруссии и РФ новым вызовом безопасности НАТО

ВИЛЬНЮС, 28 ноября. /ТАСС/. Интеграция Белоруссии и России в военной сфере является новым вызовом в сфере безопасности, на который НАТО необходимо выработать должный ответ. Такое мнение в воскресенье на пресс-конференции с участием находящегося в Вильнюсе с визитом генерального секретарям альянса Йенса Столтенберга высказал президент Литвы Гитанас Науседа.

"Вызывает беспокойство процесс полной интеграция Белоруссии в военные структуры и доктрины России. Это является новым вызовом коллективной безопасности НАТО", - утверждал он.

Президент считает, что с учетом этого альянс должен внести определенные коррективы в свои планы. "Необходимо внести соответствующие коррективы в планы, стратегию и тактику НАТО для подготовки к должному ответу на данные вызовы", - отметил он.

Президент также не исключил инициативы Вильнюса по введению в действие 4-й статьи Вашингтонского договора об экстренных консультациях всех государств НАТО, если одна из стран-членов считает, что ее безопасность находится под угрозой. "Мы считаем, что в случае обострения ситуации может быть задействована 4-я статья договора НАТО. Полагаем, что это решение следует скоординировать со странами Балтии и Польши", - сказал Науседа.

Причиной такого шага, если он будет предпринят, является миграционный кризис в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. С августа пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены более 7,5 тыс. человек. После этого мигранты стали пытаться попасть в Латвию и Польшу.