В СЦКК сообщили, что военнослужащий ЛНР погиб при обстреле с украинской стороны

ЛУГАНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий Луганской народной милиции погиб в результате обстрела окрестностей Славяносербска с украинской стороны. Об этом в воскресенье сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 15:00 с направления населенного пункта Геевка Вооруженные силы Украины открыли прицельный огонь из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Славяносербск, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.