В Иране заявили о готовности организовать консультации стран ОЭС по кибербезопасности

ТЕГЕРАН, 28 ноября. /ТАСС/. Тегеран готов способствовать встрече стран - членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) по взаимодействию в кибербезопасности и обучении онлайн. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе выступления на 15-м саммите ОЭС, который проходит в столице Туркмении.

"Мы готовы, чтобы Иран стал координационным центром [цифрового] сотрудничества в ОЭС, и поможем проводить ежегодные встречи между государствами-членами по кибербезопасности и онлайн-обучению на профессиональном уровне", - цитирует президента агентство ISNA.

Раиси добавил, что "Тегеран готов подготовить обучающие программы в области нефти и газа для стран ОЭС". "Мы также хотели бы внести в повестку ОЭС проекты транзита воды в заинтересованные в этом страны, включая Иран", - отметил он.

В воскресенье в Ашхабаде в очном формате проходит 15-й саммит ОЭС. В организацию входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Турция и Узбекистан. На предыдущем саммите председательство в ОЭС перешло от Турции к Туркмении на один год.