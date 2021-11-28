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В Киргизии завершилось голосование на выборах депутатов парламента республики

Всего в день выборов в Киргизии было открыто почти 2,5 тысяч участков, еще 59 работали за рубежом.

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов парламента Киргизии завершилось, избирательные участки закрылись в 20:00 (17:00 мск).

"В 20:00 по местному времени закрылись все расположенные в стране избирательные участки, которые работали сегодня в течение 12 часов", - заявил ТАСС в воскресенье представитель киргизского Центризбиркома. Исключение составляют несколько заграничных участков, которые находятся в Европе и США. Всего в день выборов в Киргизии было открыто почти 2,5 тысяч участков, еще 59 работали за рубежом.

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Согласно сведениям ЦИК, за 10 часов в голосовании приняли участие 28,36% избирателей, что в полтора раза меньше, чем на прошлогодних выборах, результаты которого пришлось отменить из-за протестов. 

За ходом голосования в Киргизии следили 736 международных наблюдателей, включая российских. Самыми многочисленными по составу стали миссии от структур СНГ и ОБСЕ. Большинство наблюдателей уже отметили хорошую организацию подготовки и проведения нынешнего голосования.

Депутатов Жогорку Кенеша (парламента) седьмого созыва избирают по смешанной системе: 54 человека пройдут по партийным спискам, 36 - по одномандатным округам. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотировались по одномандатным округам.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.

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