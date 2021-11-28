Талибы провели в Катаре двухдневные переговоры с дипломатами ЕС

КАИР, 28 ноября. /ТАСС/. Представители захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели в Катаре двухдневные переговоры с делегацией дипломатов Евросоюза. Об этом сообщил в воскресенье назначенный талибами пресс-секретарь министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи на своей странице в Twitter .

"Высокопоставленная делегация "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства - прим. ТАСС) во главе с министром иностранных дел [во временном правительстве] Амир Ханом Моттаки провела двухдневный обширный диалог со специальным представителем ЕС по Афганистану Томасом Никлассоном и сопровождавшей его делегацией. Стороны обменялись мнениями о гуманитарной ситуации [в Афганистане], а также о положении дел в таких сферах, как здравоохранение и безопасность", - указал представитель талибов.

Как отмечается, делегация "Талибана" призвала европейских дипломатов "отделять политические соображения от гуманитарных и подчеркнула, что важно двигаться вперед посредством сотрудничества, а не давления", пообещав при этом обеспечить безопасность в регионе.

В свою очередь представители ЕС, по словам радикалов, "выразили готовность продолжать оказывать помощь афганскому народу и проинформировали о том, что работающая в Кабуле гуманитарная миссия ЕС продолжит свою работу".

По окончании консультаций представителей "Талибана" и Евросоюза состоялся диалог в трехстороннем формате с участием делегации МИД Катара.

В субботу талибы провели в Дохе встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, а также посетили посольство Афганистана в эмирате. На понедельник в катарской столице запланированы консультации радикалов со спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом.

Ситуация в Афганистане

После объявления Вашингтоном весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикалы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику.

6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.