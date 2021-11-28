Председатель ЕК предложила создать центр по анализу ситуации в сфере гибридных угроз

РИГА, 28 ноября. /ТАСС/. ЕС должен создать Центр по анализу ситуации в сфере пропаганды и гибридных угроз. Такое мнение высказала в воскресенье на пресс-конференции в Риге президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы убеждены, что для того, чтобы принимать правильные решения и действовать своевременно и активно нам нужны правильные информационные и аналитические возможности во всем ЕС, - сказала она. - И поэтому ЕС нужен собственный Совместный центр по анализу ситуации".

Ученые в течение 2-3 недель должны собрать всю информацию о штамме "омикрон", пока надо активизировать вакцинацию и санитарные меры - ЕК.

Pfizer должен адаптировать свою вакцину к штамму "омикрон" в течение 100 дней, если его опасность будет доказана - фон дер Ляйен.