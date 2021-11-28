В ШОС заявили, что выборы в Киргизии прошли в соответствии со всеми нормами

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Координатор миссии наблюдателей ШОС Алексей Чепа в воскресенье сказал ТАСС, что согласен с заявлением главы МВД республики Уланом Ниязбековым, что выборы в Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии впервые в истории страны прошли в соответствии со всеми правилами.

"Я согласен, - сказал Чепа, отвечая на соответствующий вопрос. - Мне есть с чем сравнивать. Я восьмой раз на выборах в Кыргызстане. Каждый раз выборы совершенствуются, но нет пределов совершенству".

Координатор миссии ШОС констатировал, что нарушения, которые были допущены в ходе выборов, не окажут значительного влияния на итоги голосования.

Он также отметил, что новая система голосования, подразумевающая голосование по двум бюллетеням - по партийным спискам и одномандатным округам, - причем в одном из них надо было отдать предпочтение не только партии, но и конкретному кандидату, вызвала определенные трудности у избирателей.

"Создавались очереди около кабинок, но это, в принципе, не вызывало раздражения у людей, они спокойно к этому относились", - добавил наблюдатель.

Невысокая явка, по мнению Чепы, связана с недостаточно активной агитационной кампанией независимых кандидатов накануне выборов.

Выборы в Киргизии

В воскресенье в Киргизии прошли парламентские выборы, избирательные участки закрылись в 20:00 (17:00 мск). На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.