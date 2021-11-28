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Палестино-израильский конфликт

Гутерриш: оккупация палестинских территорий является вызовом международной безопасности

Генсек ООН заявил о необходимости поддержать палестинцев в отстаивании их прав

ООН, 28 ноября. /ТАСС/. Ситуация с оккупацией палестинских территорий остается вызовом международному миру и безопасности, необходимо поддержать палестинцев в отстаивании их прав. Об этом говорится в сообщении генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, размещенном в воскресенье в Twitter.

"Ситуация на оккупированной палестинской территории остается вызовом для международного мира и безопасности, - отметил он. - В Международный день солидарности с палестинским народом давайте подтвердим приверженность стремлению палестинцев добиться своих прав и построить будущее мира, достоинства как для них, так и для израильтян".

Генеральная Ассамблея ООН регулярно принимает резолюции с осуждением действий Израиля и призывами к прекращению оккупации палестинских территорий. В Совете Безопасности ООН принятию подобных резолюций препятствуют США. Исключением стала резолюция 2334, осуждающая поселенческую активность Израиля на оккупированных территориях, при голосовании за которую США воздержались.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильГутерриш, Антониу
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