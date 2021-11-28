Эксперт: в новом составе парламента Киргизии могут быть сформированы три-четыре фракции

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Три-четыре фракции могут быть созданы в парламенте Киргизии следующего созыва. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС сопредседатель киргизского клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь Шестаков.

"Что касается будущей парламентской коалиции, то в ней большую роль могут сыграть избранные в одномандатных округах нардепы. 36 из 90 мандатов - это все-таки не мало. Поэтому партии будут вести торги за привлечение в свои ряды одномандатников", - сказал он. "Вполне возможно, что в следующем парламенте из-за разницы во взглядах могут сформироваться три-четыре политических силы", - считает эксперт.

По предварительным данным ЦИК Киргизии, в результате состоявшихся 28 ноября выборов барьер в 5% преодолели шесть партий. Это провластные "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним", ("Доверие") и "Ынтымак" ("Гармония"), а также "Ыйман Нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и оппозиционная "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан").

По мнению аналитика, нынешний успех "Бутун Кыргызстан" не является сенсацией, поскольку эта партия является ветераном на политическом поле страны. "Она впервые заявила о себе еще в 2010 году и во время всех предыдущих выборов была, можно сказать, возле дверей парламента, но пройти туда не могла. У ее лидера Адахана Мадумарова уже есть наработанный электорат, как правило это люди, достаточно скептически относящиеся к действующей власти", - полагает он.

Шестаков также считает закономерным и результат партии "Ыйман Нуру". "Она достаточно успешно принимала участие в выборах в местные органы власти весной и летом текущего года, тоже уже имеет свой электорат. "Ыйман Нуру" можно охарактеризовать как ориентирующуюся на верующих людей партию, и это, наверное, достаточно громкий звонок для светского Кыргызстана", - продолжил он. Эксперт считает, что нынешний успех данной партии может "активизировать приход религиозных деятелей в большую политику".

Характеризуя партию "Альянс", эксперт напомнил, что в ее составе достаточно много действующих депутатов нынешнего созыва, которые являются политиками с прозападными взглядами. "Они выступают за реформы именно по западному образцу", - подчеркнул он.

Завершение выборов

В Киргизии на выборах используются электронные избирательные урны, которые после завершения голосования автоматически передают информацию о результатах на центральный сервер. Но речь идет лишь о предварительных данных, официальные итоги подводятся на основании ручного подсчета протоколов. Некоторые из лидеров баллотировавшихся партий, в частности руководитель "Ата-Мекен" ("Отечество") Омурбек Текебаев, уже потребовали от ЦИК провести ручной пересчет голосов, выразив сомнение в достоверности полученных от электронных устройств сведений.

Депутаты Жогорку Кенеша (Верховного Совета) седьмого созыва избираются по смешанной системе - 54 по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотировались по одномандатным округам. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендуют 1,3 тыс. человек.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.