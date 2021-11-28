Выборы в Киргизии прошли спокойно. Наблюдатели не выявили серьезных нарушений

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Парламентские выборы в Киргизии прошли в беспрецедентно спокойной обстановке, было зафиксировано считанное количество нарушений. При этом после того, как ЦИК опубликовал данные с электронных урн, не проходящие в парламент партии начали высказывать недовольство, под давлением оказалась глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

После закрытия участков в 20:00 (17:00 мск) на сайте ЦИК начали оперативно появляться данные с автоматических считывающих устройств (АСУ), то есть электронных урн. Буквально за считанные минуты сложилась картина - пятипроцентный барьер преодолевают шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан", "Ишеним", "Ынтымак", "Ыйман Нуру", "Альянс" и "Бутун Кыргызстан". Первые три партии, по мнению экспертов, считаются ассоциированными с властью, к числу оппозиционных относится "Бутун Кыргызстан". "Альянс" и "Ыйман Нуру" имеют четкую направленность: первая - прозападная, вторая - религиозная, считают аналитики.

У партии "Ата-Журт Кыргызстан" наибольшее число голосов по пропорциональным спискам - чуть более 16%.

Некоторые оппозиционные партии, которым до 5% голосов не хватило совсем немного, заподозрили ЦИК в махинациях на этапе публикации данных, так как непродолжительное время сайт не работал. До сбоя несколько таких политических сил добирали нужное количество голосов. После возобновления работы их показатели снизились и они фактически потеряли шанс на прохождение в парламент. На итоговом брифинге после закрытия участков глава ЦИК ответила журналистам на вопрос о причинах несоответствия данных по ходу подсчета. По ее словам, на основной странице ЦИК, где графически были представлены данные, некоторые цифры некорректно отобразились по технической ошибке, которая была своевременно исправлена.

При этом в парламент прошел сын бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева - Сеидбек Атамбаев. Он победил в 25-м Аламудунском одномандатном избирательном округе, набрав 26,03% голосов после подсчета данных со всех участков округа.

Выборы прошли спокойно

Сам день голосования выдался тихим и спокойным. Об этом говорили как представители ЦИК, так и сотрудники правоохранительных органов. Начальник отдела Следственной службы МВД Киргизии Султан Макилов в беседе с ТАСС в течение дня отметил, что "на этих выборах в правоохранительные органы поступает значительно меньше сообщений о нарушениях и в основном сообщения бывают незначительные". В свою очередь начальник управления Генпрокуратуры Киргизии Мирлан Майтпасов отметил, что "если взять прошлогодний показатель, то жалоб, поступивших в Генпрокуратуру в этом году во время этого избирательного процесса, меньше примерно в три раза".

Ярким показателем того, что нынешние выборы отличаются порядком, говорят данные МВД. За два часа до закрытия участков Макилов сообщил, что к этому времени не было заведено ни одного уголовного дела после получения сообщений о возможных правонарушениях. Всего было получено 32 сигнала о нарушениях.

На парламентских выборах в октябре 2020 года, результаты которых были аннулированы, одним из самых распространенных видов нарушений был подкуп избирателей. Он был возможен во многом благодаря так называемой форме-2, позволявшей избирателям неограниченное число раз менять избирательный адрес. В результате некоторые подкупленные граждане голосовали на нескольких участках.

В беседе с ТАСС исполняющая обязанности председателя парламента Киргизии вице-спикер Аида Касымалиева объяснила порядок в избирательном процессе и следующими факторами - "вышел указ президента ("О проведении честных выборов" - прим. ТАСС), правоохранительные органы пристально следят, сами партии и кандидаты друг за другом следят". По ее словам, "многие кандидаты, которые хотели бы нарушить закон, просто боятся". Уголовное наказание, как отметила вице-спикер, теперь предусмотрено не только для того человека, "который покупает голоса, но и тех, кто продает". "Это очень сильно подействовало на людей", - констатировала она. Как подчеркнула вице-спикер, ситуация с нарушениями в этом году разительно отличается от прошлогодней, когда результаты голосования пришлось отменить.

Мнение наблюдателей

Большинство международных наблюдателей, которые следили за ходом выборов, не выявили серьезных нарушений. "Мы никаких существенных замечаний на участках не увидели. И нам наблюдатели, кого бы ни спрашивали, есть ли какие-то замечания, говорят, что все нормально - идет наблюдение, идет избирательный процесс", - заявил в беседе с ТАСС входящий в состав наблюдателей ШОС представитель ЦИК РФ Александр Кудрюмов по ходу голосования. По его словам, аналогичной точки зрения придерживаются большинство его коллег из других миссий.

Член миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, сенатор от Брянской области Вадим Деньгин также считает, что организация выборов была на высоком уровне. По его оценке, голосование в Киргизии было организовано очень грамотно и проходило в спокойной обстановке. В то же время, отметил он, избиратели сталкиваются с проблемами, связанными с системой голосования одновременно по партийным спискам и одномандатному округу.

Деньгин также сообщил, что миссия была свидетелем "подозрительных каких-то групп, которые располагаются вокруг участков, потом куда-то исчезают". Говоря об этих группах лиц, Деньгин отметил, что их присутствие "приводит в замешательство сам избирательный процесс, людей, полицию вокруг, постоянно идут видеосъемки", что вызывает "некое недоверие к процессу с точки зрения влияния на избирательную систему".

Низкая активность избирателей

На протяжении всего дня предварительные данные ЦИК по явке говорили о том, что активность избирателей снизилась по сравнению с голосованием 2020 года. По последним данным, опубликованным Центризбиркомом к 18:00 (15:00 мск), явка составила 28,36%, при том, что в прошлом году к этому времени пришли 45,26% избирателей.

Касымалиева объяснила это в беседе с ТАСС двумя факторами. На это могли повлиять, по ее мнению, как "усталость от выборов" - в этом году в стране прошли конституционный референдум, президентские и местные выборы, - так и отказ от "формы-2". По ее словам, "форма-2", при том, что была "легализованным коррупционным механизмом", позволяла голосовать внутренним мигрантам, которые проживают в Бишкеке, Оше и не могут в день голосования поехать домой.

В воскресенье в Киргизии прошли парламентские выборы, избирательные участки закрылись в 20:00 (17:00 мск). На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой президента и правительства.