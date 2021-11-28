В Минске заявили, что Киев нагнетает ситуацию вокруг мигрантов в расчете на деньги Запада

МИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские власти искусственно привлекают внимание к теме миграции, чтобы получить средства от своих "западных кураторов".

"Если то, что происходит на территории Польши и Литвы, как-то можно оправдать (это страны, входящие в блок НАТО), то вот то, что происходит на территории нашей южной соседки [Украины], не поддается здравому смыслу, - сказал он в воскресенье в интервью телеканалу СТВ. - Это уже истерия. Наверное, истерия руководства Украины в надежде получить какие-то средства от своих западных кураторов, как поляки и литовцы, чтобы что-то себе урвать".

Вольфович напомнил, что украинское руководство приняло решение в рамках учений "Полесье" на границе с Белоруссией отработать вопросы борьбы с нелегальной миграцией. "Ну кто пойдет на Украину? Наоборот, только с Украины: 192 человека украинцев, по-моему, за этот год попросили белорусского гражданства и остались в нашей стране", - подчеркнул он.

Госсекретарь Совбеза заявил, что не видит угрозы для республики со стороны находящихся в стране беженцев. "Они летят через туристические фирмы, оплачивают туристические услуги, гостиницы. Правонарушений, каких-то серьезных проблем с нахождением этих людей на территории Беларуси не было, - сказал он. - Опасаться их не стоит точно. Люди ехали с нормальными, мирными целями туда, куда их позвали, - в Германию, Великобританию, в Европу. Они туда и бегут, пытаясь найти пути достижения своей цели".

Он указал, что беженцы взяли в руки палки и камни при попытке прорваться на польскую территорию на границе, потому что сработала "защитная реакция доведенных до отчаяния, безумия людей". При этом, отметил Вольфович, в них полетели светошумовые гранаты польских силовиков.

Вольфович также подчеркнул, что белорусская сторона делает все возможное для беженцев. "По моей информации, пока никакой помощи Евросоюзом не оказывается, никаких денег не перечисляется. Сегодня все финансирует белорусская сторона. По-другому поступить мы не можем, так как думаем о всех людях, которые находятся на территории нашей страны", - сказал он.

Развитие ситуации

Вольфович заявил, что в случае обострения ситуации на западной границе из-за действий НАТО республика будет рассчитывать на Россию.

"Проводя анализ тех воинских частей и подразделений, которые находятся на территории сопредельных государств, пока еще говорить о какой-то угрозе развязывания конфликта, наверное, преждевременно, - сказал он. - Думаю, и руководство Польши, и руководство Прибалтики понимает, что развязывать агрессию против Беларуси себе дороже. Наши вооруженные силы сегодня способны ответить. Если они надеются привлечь вооруженные силы блока НАТО, то за нами стоит наш стратегический партнер, сосед, большая и мощная Российская Федерация".

По его словам, если говорить о совместных с РФ боевых дежурствах авиации, "это решение было принято не сегодня, не вчера и даже не позавчера". "С 2013 года на ротационной основе прибывают к нам российские самолеты. Совместными экипажами мы осуществляем боевое дежурство вдоль государственных границ", - сказал Вольфович. Он также отметил, что периодически, согласно совместным документам, "осуществляются пролеты стратегической авиации" над территорией Белоруссии.

"Но это не так часто, как на территории сопредельных стран, где в неделю до двух-трех полетов с континентальной части США через всю Европу над территорией Прибалтики и Польши с отработкой вопросов дозаправки в воздухе, с бомбометанием на территории Польши и Прибалтики, конечно. Но что они тренируют? Тренируют бомбометание над Беларусью и Россией", - сказал Вольфович.

Он также напомнил, что недавно Минском и Москвой было принято решение о создании учебных центров, "где, в частности, будут готовить танкистов и мотострелков в России, у нас - летчиков и специалистов войск противовоздушной обороны". "Они никакой угрозы сопредельным странам не представляют. Тем более это все делается на плановой основе. Создание военных баз помимо этих учебных центров нецелесообразно, - сказал Вольфович. - А те базы, которые издавна находятся на территории Беларуси, - на них нет боевой техники. Эти базы не могут никоим образом привести к какой-то угрозе ни Беларуси, ни соседям".