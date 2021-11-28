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В Киргизии заявили, что количество нарушений было гораздо меньше, чем на прошлых выборах

В стране 28 ноября прошли парламентские выборы

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Наблюдатели зафиксировали на завершившихся выборах в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) Киргизии значительно меньше нарушений, чем в ходе электоральной кампании 2020 года. Об этом сообщила в воскресенье журналистам председатель ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова.

"Резюмирую уровень нарушений: по количеству - значительно ниже, по характеру нарушений преобладают нарушения правила агитации, их характер существенно отличается в совокупности от нарушений прошлого года", - сказала она.

В воскресенье в Киргизии прошли парламентские выборы, избирательные участки закрылись в 20:00 (17:00 мск). На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. Результаты предыдущих парламентских выборов осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями законодательства. Подведение итогов голосования тогда закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.

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