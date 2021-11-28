Эксперт: напряженность вокруг Украины не станет препятствием для нового саммита РФ и США

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Обвинения США в адрес России в связи с перемещениями российских войск в регионах рядом с границами Украины не являются непреодолимым препятствием для проведения нового российско-американского саммита в ближайшем будущем. Такое мнение высказал в воскресенье корреспонденту ТАСС политолог, старший вице-президент американского Университета Кина (штат Нью-Джерси) Дэвид Бердсел.

"Ничто из этого не значит, что проведение саммита невозможно, - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли такая встреча в условиях, когда Вашингтон обвиняет Москву в наличии агрессивных планов в отношении Украины и вводит санкции в отношении "Северного потока - 2". - Наоборот, это может быть наиболее благоприятным временем для [президента России Владимира] Путина, чтобы реализовать свои преимущества".

Бердсел пояснил, что РФ находится в выгодном положении, поскольку Европа особенно заинтересована в российском газе в преддверии наступающей зимы, Германия - ведущая страна Евросоюза - ослаблена из-за ухода Ангелы Меркель с поста канцлера и противоречиями в новой коалиции, а администрация президента США Джо Байдена вынуждена одновременно заниматься решением множества разных проблем во внутренней и внешней политике. "Я ожидаю на основании заявлений Путина и других высоких представителей российских властей в последние месяцы, что Москва будет ожидать конкретных уступок от Запада и в особенности от США, например обязательств по не невступлению Украины в НАТО, по крайней мере пока; отказа от противодействия "Северному потоку - 2", снижения военной помощи Украине", - добавил эксперт.

Профессор истории и мировой политики в Йельском университете, один из крупнейших мировых специалистов по холодной войне Одд Арне Вестад в свою очередь указал, что переоценивать тяжесть противоречий между Москвой и Вашингтоном и, соответственно, серьезность настроя западных стран в противодействии и сдерживании РФ не стоит. "Те, кто считает, что отношения России с Западом настолько плохи, что никакие действия Путина их не способны ухудшить, должны заняться изучением истории холодной войны", - отметил он.

Вестад высказал мнение, что Россия не заинтересована в усилении мер против нее со стороны Запада и поэтому вероятность того, что произойдет серьезное обострение отношений с США и европейскими странами из-за Украины, очень низка, несмотря на появляющиеся в СМИ разных стран утверждения о возможности даже военного конфликта.

Отношения РФ и США

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подвижек по переговорам с Байденом нет, но Кремль надеется, что до конца года общение Путина с его американским коллегой может состояться, скорее всего, в формате видеоконференции.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.