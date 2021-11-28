Президент Киргизии заявил, что бюллетени не будут перемещены до ручного пересчета голосов

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров отреагировал на обвинения ЦИК в попытке фальсифицировать итоги состоявшихся в воскресенье парламентских выборов, заверив, что бюллетени не будут никуда отправлены до проведения ручного пересчета голосов.

"До тех пор пока все они не будут полностью пересчитаны и партии, высказывающие недовольство, не будут удовлетворены, избирательные бюллетени нельзя перемещать", - написал глава государства на своей странице в Facebook.

В воскресенье на сайте ЦИК республики во время обработки поступающих с участков от электронных избирательных урн сведений произошел сбой в системе. В результате страница некоторое время была недоступна для просмотра. После возобновления ее работы на ней появились сведения, которые отличались от предыдущей версии.

"Хочу обратиться к партиям, поднимающим шум, говоря, что сервер ЦИК дал "сбой" и украдены голоса: никто не помешает вам подсчитать бюллетени вручную. Пересчитайте вручную. Если выяснится фальсификация со стороны ЦИК, то всех членов ЦИК привлекут к ответственности. Они ответят головой", - заверил Жапаров, в очередной раз подчеркнув, что власти не вмешивались в выборный процесс.

"Если произошло вмешательство, то члены ЦИК должны четко указать, кто это сделал", - заключил он.

По предварительным данным, в состав нового парламента Киргизии проходят представители шести политических партий, в том числе трех провластных. Выборы в Жогорку Кенеш (Верховный совет) седьмого созыва прошли по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендовали 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотировались по одномандатным округам. Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой президента и правительства.