Делегация талибов встретилась в Катаре с представителями Британии

КАИР, 28 ноября. /ТАСС/. Представители захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели в Катаре встречу с делегацией Великобритании во главе с работающим в Дохе временным поверенным в делах Соединенного Королевства в Кабуле Мартином Лонгденом. Об этом написал в воскресенье назначенный талибами пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи на своей странице в Twitter .

"На встрече обсуждалась ситуация с безопасностью в Афганистане, а также положение дел в гуманитарной и экономической сферах. Делегация "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства) заверила представителей Великобритании в том, что [на афганской территории] сейчас безопасно, а афганская сторона стремится к позитивным отношениям с миром, призывая оказать ей прозрачную и срочную помощь в области медицины", - указал представитель талибов.

Как отмечается, их делегацию возглавлял назначенный "Талибаном" глава МИД Афганистана во временном правительстве Амир Хан Моттаки. По окончании беседы стороны согласились продолжить диалог в этом формате.

Ранее талибы провели в Дохе двухдневные переговоры со специальным представителем Евросоюза по Афганистану Томасом Никлассоном и сопровождавшей его делегацией, а также встретились с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

На понедельник в Дохе запланированы консультации радикалов со спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом.