Проект новой конституции Белоруссии вынесут на обсуждение в первой половине декабря

МИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко сообщил, что проект новой конституции будет доступен для общественного обсуждения в первой половине следующего месяца.

"Я думаю, что в первой половине декабря мы сможем ознакомиться, когда придем к окончательному решению буквально по нескольким позициям, которые прозвучали на совещании у главы государства", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1".

В частности, среди нововведений в проекте основного закона - изменение названия и полномочий ЦИК. "Центральная избирательная комиссия, полагаем, что получит новое название, и в конституции прописаны полномочия Центральной избирательной комиссии: какие избирательные кампании организует, в том числе и выборы делегатов Всебелорусского народного собрания, соответственно, парламентские, президентские, выборы в местные советы", - отметил Сергеенко.

По его словам, расширятся полномочия и Конституционного суда. "Конституционный суд будет проверять конституционность всех вопросов, которые выносятся на референдум, а также оценивать конституционность проведения выборов в парламент и выборов президента. И появляется новая форма - это подача гражданином непосредственно жалобы в Конституционный суд", - добавил Сергеенко.

Исключение военной агрессии

Сергеенко также сообщил, что проект новой конституции республики исключает военную агрессию с ее территории.

"Предполагается дополнить статью 18 [словами]: "Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств". То есть, это говорит о миролюбивым характере белорусской внешней политики и это посыл, конечно, нашим внешним партнерам", - сказал Сергеенко в интервью телеканалу "Беларусь-1" в воскресенье.

По его словам, есть и другой посыл, адресованный зарубежным партнерам, в первую очередь Литве. "Вы видите сегодня, какую волну поднимает Литва (в связи со строительством первой БелАЭС) в первую очередь, другие страны, - сказал Сергеенко. - И мы решили эту позицию тоже отразить, что наша энергетика развивается только в мирных целях, и станция развивается безопасно".

Глава администрации президента отметил, что работа над проектом обновленной конституции практически подошла к финалу. "Принципиальные дополнения и изменения внесены в 77 статей, появилось 11 новых и предлагается новая глава, которая будет раскрывать статус, полномочия, компетенции Всебелорусского народного собрания", - отметил глава администрации президента.

Всебелорусское народное собрание

Он отметил, что высший представительный орган народовластия - Всебелорусское народное собрание (ВНС) - должен стать стабилизирующей силой в отношении между всеми ветвями власти.

"ВНС наделяется существенными полномочиями - определять и утверждать стратегические направления развития нашей страны, программы социально-экономического развития", - отметил Сергеенко.

По его словам, предполагается, что ВНС будет наделено правом "отменять решения других органов, если эти решения будут противоречить интересам национальной безопасности страны".

"Полагаем, что еще отдельные дополнения, которые прописаны и касаются назначения руководства и судей Конституционного суда, Верховного суда, Центральной избирательной комиссии тоже найдут отражение в полномочиях ВНС", - дополнил он. В то же время при формировании полномочий ВНС разработчики исходили из принципа, что в стране не должно быть двоевластия, ведь государство остается "президентской республикой, и, соответственно, высшим должностным лицом является президент".

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, глава государства Александр Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. Планируется, что для публичного обсуждения проект новой конституции будет представлен в первой половине декабря, референдум по новой редакции основного закона состоится в конце февраля 2022 года. Лукашенко ранее заявлял, что противники Белоруссии и действующей в стране власти очередную попытку революции могут приурочить к референдуму по конституции.