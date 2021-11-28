Премьер Латвии призвал ЕС и НАТО не допустить эскалации напряженности на границе Украины

РИГА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал в воскресенье Евросоюз и НАТО предупредить Россию об опасности нагнетания напряженности на границе с Украиной.

"ЕС и НАТО должны очень внимательно следить за развитием ситуации [на границе Украины] и должны послать России четкий сигнал, что любые попытки эскалации ситуации не останутся без ответа", - сказал он на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что никакой напряженности на границе с Украиной нет, а российские войска осуществляют передвижения исключительно по национальной территории. В свою очередь в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ отметили, что, согласно поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о якобы имеющей место концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.