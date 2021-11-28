AFP: боевики убили 22 человека на востоке ДР Конго

ТАСС, 28 ноября. Не менее 22 человек погибли при нападении боевиков на лагерь для перемещенных лиц на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом в воскресенье сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителя местного отделения Красного Креста.

По его словам, члены группировки "Кооператив для развития Конго" (CODECO) атаковали лагерь в восточной провинции Итури. При нападении погибли на месте 20 человек, еще двое позже умерли от полученных ранений.

В провинции Итури с 6 мая действует осадное положение, которое ввел президент ДРК Феликс Чисекеди. Решением главы государства гражданская администрация в Итури заменена на военную. Аналогичный режим действует и в соседней провинции Северное Киву. В оба региона переброшены дополнительные воинские подразделения, которые сейчас ведут операции с целью ликвидации основных баз боевиков.