В Вене начинается седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки

ВЕНА, 29 ноября. /ТАСС/. Совместная комиссия Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) возобновляет в понедельник в Вене переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Этот раунд станет седьмым в переговорном марафоне, который прервался летом этого года из-за выборов в Иране.

Переговорщики соберутся на уровне политических директоров во дворце Кобург за закрытыми от прессы дверями. Председательствовать на заседании будет координатор Евросоюза Энрике Мора. Российскую делегацию возглавляет постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, новую иранскую делегацию - заместитель главы МИД Ирана Али Багери.

Американская сторона не принимает участие в самом заседании совместной комиссии из-за выхода США из СВПД в 2018 году. Однако для отдельных консультаций с участниками ядерной сделки в Вене должен присутствовать спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли. Мора должен обеспечивать непрямое общение представителей Вашингтона и Тегерана через третьих участников совместной комиссии.

Иранская сторона перед встречей заявила, что считает необходимым сконцентрироваться именно на переговорах об отмене санкций США в отношении Ирана. Так, Багери говорил, что окно возможностей в отношении ядерной сделки не будет оставаться открытым вечно, если соглашение не предоставит гарантий того, что Иран от него выиграет.

Ожидания России, США и ЕС

Как заявил Ульянов, российская сторона вступает в новый раунд венских переговоров с надеждой, что этот процесс будет успешным. "Россия вступает в переговоры с надеждой и ожиданием, что эта работа будет успешной и будет финализирована в разумные сроки. Мы не хотим тратить время впустую", - отмечал Ульянов.

Спецпосланник США по Ирану сообщил Би-би-си, что США будут вынуждены оказать давление на Иран, если он станет затягивать венские переговоры. Мэлли высказал предположение, что Тегеран будет затягивать диалог, одновременно ускоряя осуществление своей ядерной программы. При этом США надеются, что до этого не дойдет, добавил он.

Европейская "тройка" - Великобритания, Франция и ФРГ - выразила в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) уверенность в возможности создать условия для соблюдения всех положений СВПД и повторного присоединения США к сделке. "Евротройка" пообещала вернуться в Вену, чтобы вести переговоры в духе доброй воли и продолжить работу с того места, на котором дискуссии остановились в июне. "Мы убеждены в том, что в интересах всех сторон сделать это быстро. Ирану следует воспользоваться возможностью заключить сделку сейчас", - призвала "евротройка".

Седьмой раунд

В течение полугода на переговорах в Вене звучали заявления о значительном прогрессе, но пока участникам не удалось добиться их главной цели - возвращения к реализации СВПД в первоначальном виде. За прошедшие шесть раундов получилось определить, какие санкции США в отношении Ирана подлежат отмене, и был почти согласован список шагов в ядерной области, которые должен предпринять Иран, чтобы вернуться к своим обязательствам.

В минувшие выходные перед заседанием совместной комиссии уже прошли неформальные консультации между участниками переговорного процесса.

В Вене с апреля по июнь 2021 года состоялось шесть раундов переговоров с участием всех стран - участников СВПД (Иран, Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция), а также США по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны взяли перерыв в работе в конце июня, который затянулся из-за президентских выборов в Иране и формирования нового иранского правительства.