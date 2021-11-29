Вучич заявил, что Россию пытаются политически выдавить с газового рынка Европы

БЕЛГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. США пытаются политическими методами выдавить Россию с газового рынка Европы. Об этом заявил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич в эфире передачи Hit Tvit на канале Pink .

"У России есть проблема, о которой они не будут говорить, их пытаются политически вытеснить, чтобы у них не было газа в Европе. 70 млрд куб. м газа не хватает Европе, 55 млрд должно идти через "Северный поток - 2". Они (европейцы) не пускают "Северный поток - 2 " из-за давления Америки", - заявил сербский лидер.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство Германии должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Это ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.