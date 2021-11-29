Британия и Израиль заключат договор о партнерстве в области обороны и технологий

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Великобритания и Израиль 29 ноября заключат договор о стратегическом партнерстве в области обороны, кибербезопасности, торговли, науки и обмена технологиями сроком на ближайшие десять лет. Об этом говорится в совместной статье глав МИД двух стран Элизабет Трасс и Яира Лапида, опубликованной в понедельник в британской газете The Daily Telegraph.

"Представители Израиля и Соединенного Королевства сегодня соберутся в Лондоне, чтобы сделать большой шаг вперед к трансформации нашей близкой дружбы в еще более тесное партнерство посредством согласования нового стратегического плана на предстоящее десятилетие, который охватывает вопросы киберсферы, технологий, торговли и обороны. Этот пакт приведет к появлению технологических новшеств, которые смогут изменить мир, создать высококвалифицированные рабочие места в обеих странах и разработать новые средства [вооружения] для наших сил безопасности", - отмечается в тексте.

В нем также указывается, что в условиях "увеличивающихся угроз в киберсфере", стороны намерены активизировать сотрудничество по вопросам обороны в киберпространстве. "Израиль официально станет партнером первой категории в сфере кибербезопасности, что служит признанием того потенциала, который у нас есть как у технологических лидеров с профильной экспертизой мирового уровня", - написали министры.

Кроме того, стороны планируют придать новый импульс переговорам по созданию зоны свободной торговли между Великобританией и Израилем. "Наши великие страны могут сделать больше для создания рабочих мест и роста экономики. Вот почему мы откроем путь для переговоров об уникальном соглашении о свободной торговле между Великобританией и Израилем", - подчеркнули Трасс и Лапид.

"Наше восстановление после пандемии будет ускорено благодаря свободному предпринимательству, торговли и инвестициям. Объем двусторонней торговли теперь достигает £5 млрд ($6,6 млрд), в том числе благодаря таким компаниям, как Rolls-Royce, которая продает двигатели для самолетов национальных авиалиний Израиля, и израильскому фармацевтическому гиганту Teva, который поставляет в настоящее время каждое шестое лекарство, отпускаемое по рецепту Национальной службы здравоохранения Великобритании", - говорится в статье.

Сотрудничество по Ирану и борьба с антисемитизмом

Трасс и Лапид также заверили, что "будут работать день и ночь, чтобы иранский режим никогда не стал ядерной державой". "Время уходит, что подчеркивает необходимость тесного взаимодействия с нашими партнерами и друзьями с целью погасить амбиции Тегерана", - написали они. Соответствующее заявление было сделано в преддверии начала 29 ноября в Вене седьмого раунда переговоров по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который был прерван в июне из-за выборов в Иране и формирования там нового правительства.

В тексте отдельно обращается внимание на сотрудничество двух стран по борьбе с антисемитизмом. "В современном мире нет места антисемитизму. Это причина, по которой Великобритания решительно поддержала Израиль и внесла [палестинское движение] ХАМАС [в список запрещенных организаций]. Образовательный центр и мемориал жертвам Холокоста, которые планируется возвести у здания британского парламента, станут напоминанием [о произошедшем с еврейским народом] и ответом на вопрос о том, почему мы должны искоренять антисемитизм и ненависть где бы то ни было", - добавили главы внешнеполитических ведомств.