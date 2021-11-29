Глава МИД Марокко заявил, что страна выражает поддержку властным институтам Ливии

РАБАТ, 29 ноября. /ТАСС/. Марокко выражает поддержку ливийским институтам власти. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита в телефонной беседе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Ливии Наджлой Мангуш.

"Бурита подтвердил решительную поддержку Марокко правительству национального единства и властным институтам Ливии, а также их усилиям по проведению выборов во всеобъемлющих, всеохватывающих и прагматичных рамках, способности внести свой вклад в действия, направленные на достижение окончательного урегулирования кризиса, которое будет гарантировать стабильность и развитие Ливии", - говорится в коммюнике МИД королевства.

Бурита и Мангуш также обсудили ряд региональных и международных вопросов.

Марокко в минувшем году активизировало посреднические усилия, направленные на достижение политического урегулирования кризиса в Ливии. Рабат неоднократно посещали руководители ливийских властных структур, а также эмиссары ООН. В марокканских городах Бузника, Схират и Танжер прошли консультационные встречи и раунды диалога с участием противоборствующих ливийских фракций, а по их итогам были приняты документы, в которых зафиксировано сближение точек зрения сторон.

В Ливии несколько лет параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет на востоке, пользовавшийся поддержкой парламента и Ливийской национальной армии, командующий которой Халифа Хафтар начал в апреле 2019 года наступление на главный город страны. В ответ находившийся в столице кабмин мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при активной поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом захваченных хафтаровцами территорий.

В феврале этого года Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии нового главу Правительства национального единства и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи с целью объединения разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовки и проведения выборов в конце 2021 года.