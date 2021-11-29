Парламент Соломоновых Островов возобновил работу после прекращения беспорядков в столице

СИДНЕЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Парламент Соломоновых Островов возобновил работу в понедельник после прекращения масштабных антиправительственных акций протеста, проходивших в стране с 24 по 28 ноября. Как сообщает местная газета Solomon Times, в ходе заседания парламентарии рассмотрят вопрос о продлении чрезвычайного положения в столице государства Хониаре.

По данным газеты, в ходе заседания парламента будет рассмотрено предложение о продлении действия чрезвычайного положения, объявленного в Хониаре 25 ноября на фоне масштабных беспорядков на неопределенный срок. Вопрос о вынесении вотума недоверия действующему премьер-министру Соломоновых Островов Манассе Согаваре, инициированный лидером оппозиционной Демократической партии Мэтью Уэйлом в субботу, будет рассмотрен не ранее 6 декабря.

Антиправительственные акции протеста начались в Хониаре 24 ноября с попытки штурма здания местного парламента, после чего протестующие вышли на улицы города и начали грабить и поджигать магазины, школы и полицейские участки. Как позднее стало известно, акции возглавили жители провинции Малаита, обвинявшие власти в нежелании развивать регион. Премьер Соломоновых Островов заявил, что протесты в городе организованы державами, не одобряющими решение правительства разорвать дипломатические отношения с Тайванем, принятое осенью 2019 года.

По решению правительства в столице было объявлено чрезвычайное положение, для помощи полиции в страну прибыли сотрудники федеральной полиции Австралии и служащие Минобороны страны, а также один из кораблей австралийских ВМС. Позднее о военной помощи властями Соломоновых Островов объявили Папуа - Новая Гвинея и Республика Фиджи. В настоящее время ситуация в Хониаре нормализована, порядок в городе поддерживают миротворцы и местные полицейские.