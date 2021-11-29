Трамп считает, что США и РФ при его президентстве могли сделать много во благо двух стран

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Экс-президент США республиканец Дональд Трамп считает, что Вашингтон и Москва во время его нахождения на должности главы американской администрации могли сделать много хороших дел, но этому помешали политические оппоненты.

"Одно шло за другим. Надувательство с импичментом "номер один", затем "номер два", расследование [cпецпрокурора Роберта] Мюллера (о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года), которое закончилось хорошо, но заняло 2,5 года, - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир в воскресенье. - Это сделало очень трудным выстраивание отношений с конкретными странами, особенно с Россией".

"Мы могли бы с Россией сделать хорошие дела, очень хорошие для нашей страны, для России. Но мы не смогли этого сделать. Потому что сразу кричали: "О, он любит Россию", - отметил республиканец. - Эти люди (оппоненты Трампа из Демократической партии) больны".