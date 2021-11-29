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В Межпарламентской ассамблее СНГ заявили, что выборы в Киргизии прошли по закону

Серьезных нарушений зафиксировано не было, отметил координатор миссии наблюдателей от МПА СНГ Кутбиддин Бурхонов

БИШКЕК, 29 ноября. /ТАСС/. Выборы в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) Киргизии прошли в соответствии с законодательством республики, серьезных нарушений зафиксировано не было. Об этом заявил в понедельник на брифинге координатор миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Кутбиддин Бурхонов.

"Выборы в Кыргызской Республике прошли в соответствии с действующим законодательством", - сказал он.

По словам Бурхонова, члены группы работали в Бишкеке, Чуйской области и Оше, а также на 27 участках в других странах. "Каких бы то ни было серьезных нарушений, влияющих на итоги выборов, не выявлено", - добавил он.

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Киргизия
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