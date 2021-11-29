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Япония с 30 ноября приостановит выдачу новых виз из-за ситуации с омикрон-штаммом

Премьер-министр страны Фумио Кисида подчеркнул что это временные меры до прояснения ситуации

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Япония с 30 ноября отменяет действовавшие менее месяца послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и вновь приостанавливает выдачу новых виз для граждан всех стран. Об этом заявил в понедельник журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида.

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"Чтобы избежать худшего варианта развития событий, с 30 ноября мы вводим запрет на въезд в страну по новым визам для граждан всех стран", - сказал он. Кисида подчеркнул что это временные меры до прояснения ситуации с новым штаммом.

Теги
ЯпонияКисида, ФумиоПандемия COVID-19
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