Движение транспорта в Бейруте парализовано акциями протеста из-за роста цен

БЕЙРУТ, 29 ноября. /ТАСС/. Проезды по основным эстакадам, туннелям и проспектам в ливанской столице блокированы в понедельник уличными активистами, протестующими против роста дороговизны и ухудшения жизненных условий. Как сообщает корреспондент ТАСС, демонстранты используют для перекрытия проезжей части горящие покрышки и мусорные баки. Движение транспорта парализовано не только в Бейруте, но и в Триполи (на севере страны), в Сайде (на юге).

Новая волна протестов последовала за очередным падением обменного курса национальной валюты - с 20 000 до 25 000 ливанских фунтов за один доллар. Обвал национальной денежной единицы повлек за собой рост цен на продовольствие, бензин, мазут и товары первой необходимости, что ударило по интересам малоимущих слоев населения.

Акции протеста привели в понедельник к закрытию школ и других учебных заведений, нарушена работа госучреждений, банков, частных фирм и торговых центров.

В ряде мест патрули сил безопасности и военнослужащие пытаются навести порядок, разблокировать шоссе и эстакады для движения транспорта.