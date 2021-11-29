Украинские силовики не выдвигали обвинений журналисту Бутусову из-за стрельбы из гаубицы

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины не возбуждало уголовное дело против журналиста Юрия Бутусова из-за опубликованного видео, на котором он стреляет из гаубицы Д-20, и не предъявляло ему обвинений. Производство открыто только по факту самой стрельбы, пояснили в ведомстве.

"Уголовное дело возбуждено не против журналиста Юрия Бутусова, а по указанному в его публикации факту. <...> Есть уголовное производство, возбужденное по тому или иному факту, и пока никому не выдвинуто подозрение (предъявлено обвинение - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении ГБР.

Уточняется, что предметом расследования является установление обстоятельств того, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию. "Еще раз подчеркиваем, что никакого дела против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет. <...> ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства", - добавили в бюро.

В ведомстве также заявили о готовности предоставить Бутусову бесплатную юридическую консультацию.

Бутусов 27 ноября опубликовал в Facebook видео, на котором ведет стрельбу из гаубицы Д-20 калибра 152 мм. Он сопровождает свой выстрел словами "по оккупантам огонь". Позже Бутусов дополнил пост пояснением о том, что "видео снято очень давно, с тренировки подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины". Комментируя украинским СМИ возбуждение дела, Бутусов связал его с прошедшей в пятницу пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского, на которой журналист вступил в перебранку с главой государства. "ГБР будет искать доказательства, чтобы, возможно, кинуть меня за решетку за то, что именно я начал войну в Донбассе", - предположил Бутусов.

На следующий день ГБР сообщило, что изучает видео Бутусова на предмет нарушений по двум статьям уголовного кодекса - о нарушении правил обращения с оружием и о планировании ведения агрессивной войны. В свою очередь штаб силовой операции в Донбассе, заявил, что Украина выполняет условия Минских соглашений, и военные открывают огонь исключительно в ответ на обстрелы. Делегация же Киева в Контактной группе по урегулированию в Донбассе осудила "публикацию любых материалов, которые могут подвергнуть угрозе процесс мирного урегулирования, жизни воинов и информационную безопасность Украины". В делегации считают, что сам факт выполнения стрельбы из пушки гражданским лицом позволяет обвинить Украину в том, что она не контролирует свои вооруженные силы.