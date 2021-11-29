СМИ: визит президента Вьетнама в РФ способствует углублению связей двух стран

ХАНОЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Официальный визит в Россию президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука направлен на активизацию и углубление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Ханоем и Москвой. Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии Вьетнамского информационного агентства (ВИА), посвященном визиту в РФ главы вьетнамского государства, который пройдет с 29 ноября по 2 декабря.

"Визит в Россию президента страны Нгуен Суан Фука и высокопоставленной вьетнамской делегации имеет исключительно важное значение, способствуя углублению и повышению уровня вьетнамско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства во всех сферах", - приводит агентство слова посла Вьетнама в РФ Данг Минь Кхоя.

ВИА указывает, что политические отношения между Вьетнамом и Россией всегда отличаются высокой надежностью и постоянно укрепляются. Регулярно проводятся обмены делегациями и контакты на высшем и высоком уровнях, что придает мощный импульс продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, отмечает агентство. Стороны поддерживают многие механизмы координации и диалогового партнерства, такие как ежегодный стратегический диалог по дипломатическим вопросам, обороне и безопасности на уровне заместителей министров иностранных дел, диалог по оборонной стратегии на уровне заместителей министров обороны. Также регулярно проводятся политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, рабочие консультации на уровне департаментов и ведомств в рамках сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран.

Вьетнамско-российское торгово-экономическое сотрудничество динамично развивается в последние годы, отмечает ВИА. Товарооборот между двумя странами в 2020 году достиг $4,85 млрд, что на 9% больше по сравнению с 2019 годом. За первые девять месяцев текущего года товарооборот составил $3,6 млрд, что почти на 5% больше, чем за тот же период 2020 года. Россия в настоящее время занимает 25-е место среди стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, реализуя здесь 144 проекта с общим уставным капиталом в $944 млн. В свою очередь, Вьетнам имеет более 20 инвестиционных проектов в РФ с общим уставным капиталом более $3 млрд.