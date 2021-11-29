В Минске пока не комментируют ситуацию по поводу запрета на участие МАЗов в "Дакаре-2022"

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Представители ОАО "Минский автомобильный завод" (МАЗ) пока не комментирует ситуацию, связанную с запретом на участие своей команды "МАЗ-СПОРТавто" в ралли "Дакар-2022", которое пройдет в январе будущего года в Саудовской Аравии.

"Официального комментария по этому вопросу пока нет. Мы оповестим СМИ, если команда решит сделать какое-то заявление", - заявили ТАСС в понедельник в пресс-службе предприятия.

Ранее источник российского "Матч ТВ" сообщил, что белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" получила от организаторов ралли-рейда запрет на участие. На официальном сайте ралли в разделе "Грузовики" отсутствует информация о трех белорусских экипажах, которые планировали участие в "Дакаре".

По неофициальной информации, проблемы у "МАЗ-СПОРТавто" могли возникнуть с доставкой грузовиков к месту старта транзитом через Европу. В июне нынешнего года Евросоюз принял четвертый пакет санкций в отношении белорусских физлиц и компаний. В этот пакет был включен и Минский автомобильный завод.

Белорусские МАЗы участвуют в "Дакаре" с 2012 года. В 2018 году белорусский экипаж занял по итогам ралли второе место, в 2020 - третье.