Лукашенко заявил о десятках тысячах военнослужащих стран НАТО у границ Белоруссии

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник прибыл в центр стратегического управления Минобороны республики для проведения совещания по вопросам военной безопасности. Как сообщает агентство БелТА, президент республики заявил о десятках тысячах военнослужащих стран НАТО у границ Белоруссии.

"Я хочу, чтобы присутствующие здесь усвоили одну вещь: автономно, независимо от того, что разворачивается в черноморском бассейне, от вопросов, связанных с Украиной, Польшей и странами Балтии, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя. Мы звено в этой общей цепи", - отметил Лукашенко.

Обращаясь к белорусским военным, Лукашенко попросил, чтобы они "усвоили одну вещь: автономно, независимо от того, что разворачивается в черноморском бассейне, от вопросов, связанных с Украиной, Польшей и странами Балтии, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя". "Мы звено в этой общей цепи", - отметил Лукашенко. "Мы еще не до конца знаем, но представляем себе замысел наших противников. Сегодня можем прямо сказать - наших врагов", - подчеркнул президент.

"Если, как заявляет министр обороны России [Сергей Шойгу], десятками самолетов они совершают облет российских границ и тренируют бомбометание. Было заявлено о том, что отрабатывают ядерный удар по России. Если на сопредельных территориях строятся рокадные дороги, о чем военные хорошо знают, и массово проводятся учения с переброской дополнительных войск к нашей границе, а их уже десятки тысяч, значит, это не зря, за этим что-то стоит", - отметил Лукашенко.