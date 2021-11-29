Защита Януковича сообщила об очередном факте давления на суд по делу о госизмене

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Очередной факт давления на суд по делу о государственной измене против экс-президента Украины Виктора Януковича связан с высказываниями бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в адвокатском объединении "Авер Лекс", юристы которого представляют интересы бывшего главы государства.

"Экс-генпрокурор Юрий Луценко вместо Верховного суда уже озвучил приговор Виктору Януковичу: в эфире телеканала "Украина-24" он поспешил заявить, что "украинский суд всеми своими тремя инстанциями осудил Януковича за совершение государственной измены". Данное заявление сделано еще до вынесения решения Верховным судом в деле о потере Крыма. Подобное заявление - вмешательство в работу Верховного суда", - отметил адвокат Виталий Сердюк, заявление которого предоставили в адвокатском объединении.

Он назвал высказывания Луценко очередным проявлением давления на суд. "В ходе процесса защита задокументировала огромное количество фактов давления на суд и судебный процесс со стороны представителей предыдущей власти, экс-генпрокурора и других представителей прокуратуры", - подчеркнул он. Среди других фактов давления на суд адвокат также отметил "вмешательство в работу автоматизированной системы распределения судей, которые должны были осудить Виктора Януковича", а также фамилии, названные Луценко еще до фактического поступления дела суд.

В целом Сердюк напомнил, что Луценко неоднократно высказывался о виновности Януковича до вынесения вердикта судом. "Подобные действия - распространение недостоверной информации, установление конечных сроков вынесения приговора, конкретизация результата судебного рассмотрения - не что иное, как публичное формирование программы деятельности для суда", - резюмировал адвокат.

Причинами попыток оказать влияние на суд, по мнению Сердюка, являются опасения бывших украинских высокопоставленных чиновников, что "вскроются все фальсификации в деле о потере Крыма и расстрелов на "майдане", осуществленные предыдущей властью для сокрытия правды об истинных виновниках трагедии в 2014 году и во избежание их наказания".

После отъезда в 2014 году Януковича из страны правоохранительные органы Украины возбудили в отношении него несколько уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой бывшего президента.