Экс-мэр Тбилиси Угулава задержан на митинге у здания суда, где идет процесс над Саакашвили

ТБИЛИСИ, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали экс-мэра Тбилиси Гиги Угулаву за неподчинение полиции у здания суда, где в понедельник проходит судебное заседание над экс-президентом Михаилом Саакашвили по делу о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгрому офиса телекомпании IMEDI . Об этом сообщил журналистам представитель МВД Гога Меманишвили.

В прокуратуре Грузии сообщили, что Саакашвили позже могут предъявить новые обвинения

"Гиги Угулава задержан в административном порядке по статье 173 Кодекса административных правонарушений, что подразумевает неподчинение полиции", - сказал Меманишвили.

Угулаву пришлось задержать после того, как полицейские потребовали от него не мешать проезду автомобилей. В ответ бывший мэр назвал полицейских "собаками" и был задержан. Кроме Угулавы задержаны еще несколько демонстрантов.

Обстановка у здания суда обострилась после того, как несколько митингующих забрались на ограждение с флагами Грузии и Украины и стали выкрикивать "Миша!". Полицейские неоднократно призывали манифестантов не нарушать порядок, однако те не подчинились, возникла потасовка, и правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Позднее демонстранты переместились на Аллею Агмашенебели, частично ее перекрыв. Там же находятся полицейские, которые не дают митингующим полностью остановить автомобильное движение.

В Тбилисском городском суде в понедельник проходит заседание по делу о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди", по которому Саакашвили проходит в качестве обвиняемого. Экс-президент заявил, что не признает обвинение прокуратуры и грузинское правосудие в целом.