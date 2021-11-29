Компания Iraqi Airways отменила вывозной рейс из Минска для мигрантов на 29 ноября

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Iraqi Airways отменила запланированный на 29 ноября вывозной рейс для находящихся в Белоруссии иракских мигрантов.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"29 ноября вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways из Минска в Эрбиль выполняться не будет", - этом сообщила в понедельник пресс-служба минского аэропорта.

Ранее сообщалось, что 30 ноября в 12:45 также ожидается еще один самолет Iraqi Airways, который отправится в Эрбиль в 13:45.

18 ноября более 400 мигрантов вылетели из белорусской столицы первым гуманитарным рейсом этой же авиакомпании и после промежуточной посадки в Эрбиле мигранты прибыли в Багдад. Затем последовали еще несколько эвакуационных рейсов, сообщалось, что всего в Ирак вылетели свыше 1 500 человек.