Лукашенко: Запад использует мигрантов против Белоруссии в случае конфликта РФ и Украины

"Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах", - отметил Лукашенко на совещании в Минобороны республики на тему военной безопасности в понедельник, сообщает агентство БелТА. "Наверное, [на Западе] переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому что использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении", - добавил он.

Запад понимает, что если опять развяжет конфликт в Донбассе или где-то на границе с РФ, Минск в стороне не останется, заявил Лукашенко.

"Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет, - сказал Лукашенко. - Тем не менее они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно. Это порядка восьми тысяч на этом этапе".

По его словам, начинаются "активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она "собирается напасть на Украину". "У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет, но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали".

"Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда [премьер-министр Польши Матеуш] Моравецкий поехал, - в Великобританию, - сказал он. - Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз".