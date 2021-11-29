Нижняя палата парламента Индии одобрила отмену вызвавших протесты "фермерских" законов

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноября. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Индии (Народная палата) приняла в понедельник - в первый день зимней парламентской сессии - законопроект об отмене трех законов о сельском хозяйстве, которые вызвали массовые протесты по всей стране. Как сообщил министр угольной промышленности, шахт и по делам парламента Пралхад Джоши, решение об отмене законов передано в верхнюю палату парламента.

"Теперь законопроект будет внесен в верхнюю палату", - сказал Джоши в эфире телеканала NDTV. Ожидается, что его рассмотрение может состояться уже в понедельник.

19 ноября премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что три спорных закона будут отменены правительством.

Тысячи представителей объединений фермеров и крестьян уже год - с конца ноября 2020 года - проводят акции протеста в окрестностях столичного округа Дели, требуя отменить новые законы о сельском хозяйстве. Официально законы предусматривают повышение доходов фермеров путем предоставления им возможности продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любой точке страны. Но протестующие полагают, что на деле эти законы дают большую власть перекупщикам, а также приведут к отмене гарантированной минимальной закупочной цены на сельхозпродукцию.