Глава Минобороны Белоруссии заявил, что НАТО наращивает войска вблизи границ республики

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что страны НАТО наращивают наступательный потенциал вооруженных сил вблизи белорусских границ.

"Результаты оценки показывают, что предпринимаемые странами Запада меры по милитаризации региона ведут к существенному изменению баланса сил. Вблизи границ нашей страны наращивается наступательный потенциал вооруженных сил стран - членов блока НАТО", - цитирует агентство БелТА главу оборонного ведомства, выступавшего на совещании по вопросам военной безопасности, которое проходит в понедельник с участием президента страны.

Глава Минобороны Белоруссии выразил озабоченность закупками сопредельными странами НАТО танков Abrams, ЗРК Patriot и самолетов F-35.