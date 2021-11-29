Экс-глава Минобороны Армении Тоноян останется под арестом еще на два месяца

ЕРЕВАН, 29 ноября. /ТАСС/ Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян, который находится под арестом в качестве обвиняемого в хищении около $4,5 млн, останется под стражей еще на два месяца. Об этом в понедельник сообщил журналистам его адвокат Сергей Ованнисян.

"Суд решил оставить Давида Тонояна под арестом еще на два месяца", - отметил он.

30 сентября суд общей юрисдикции Еревана принял решение арестовать Тонояна на два месяца. Уголовное дело, по которому проходит Тоноян, было возбуждено в связи со злоупотреблением служебными полномочиями высокопоставленными должностными лицами Минобороны страны при приобретении боеприпасов для нужд вооруженных сил. Тоноян стал главой Минобороны в 2018 году и был снят с должности в ноябре 2020 года после завершения военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.