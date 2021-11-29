Миссии ОБСЕ и ПАСЕ оценили проведение парламентских выборов в Киргизии

БИШКЕК, 29 ноября. /ТАСС/. Прошедшие в Киргизии парламентские выборы были конкурентными. Об этом в понедельник сообщил специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Петер Юэль-Йенсен.

"Наша основная оценка говорит о том, что вчерашние парламентские выборы были конкурентными", - сообщил он. "Все средства массовой информации старались отразить всю работу, в том числе президента и ЦИК, и это давало возможность всем избирателям сделать свой выбор", - отметил он.

В свою очередь глава миссии наблюдателей от ПАСЕ Марина Берлингьери, представляя отчет о выборах, отметила, что "во многих регионах были небольшие нарушения, но по сравнению с прошедшими выборами и на фоне нововведений в этом году они [выборы] были удовлетворительными и процесс голосования был прозрачным".

Выборы в парламент Киргизии состоялись 28 ноября по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендовали 1,3 тыс. человек. По предварительным данным, в состав парламента проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан", ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Явка составила около 34,67%.